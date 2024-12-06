Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı

Kripto para yatırımcıları dün tarihi anlara tanıklık etti. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 100 bin dolar barajını aşarak tarihi eşiği geçti. Gece saatlerinde de eşi benzerine az rastlanan bir hareketlilik yaşandı. Dakikalar içerisinde piyasadan 300 milyon dolar silindi. Son 24 saatte ise 875 milyon dolarlık pozisyon kapandı.

Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı - 1

Donald Trump'ın seçim zaferi ile başlayan ralli ile birlikte Bitcoin, 105 bin dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 45'in üzerinde değer kazandı.

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Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı - 2

90 BİN DOLARI GÖRDÜ

100 bin doları aşan Bitcoin'de gece saatlerinde hareketlilik zirveye çıktı.

Bitcoin, birkaç dakika içerisinde yüzde 10'a yakın geriledi. 100 bin dolarlı rakamlardan 90 bin 200 dolar civarına kadar indi.

Analistler, söz konusu düşüşün kar satışları olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı - 3

300 MİLYON DOLAR SİLİNDİ

Saat 01:24 ile 01:27 aralığında düşüşle vadeli tarafta dakikalar içerisinde 300 milyon doların üzerinde uzun pozisyon (long) tasfiye oldu.

Analistler, ani düşüşün kripto para tarihinde eşine az rastlanan bir durum olduğunu söyledi.

Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı - 4

HIZLI TOPARLANDI

Bitcoin, daha sonra dipten gelen alımlarla birlikte 97 bin dolar seviyesinde dengelendi.

Coinglass verilerine göre aşağı ve yukarı yönlü sert dalgalanmanın etkisiyle SON 24 saatte 875 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. 156 bin 548 yatırımcının parası sıfırlandı. Bunların 702 milyon doları uzun, 172 milyon doları ise kısa (short) yönlü oldu.

Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı - 5
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