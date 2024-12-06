Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı

HIZLI TOPARLANDI

Bitcoin, daha sonra dipten gelen alımlarla birlikte 97 bin dolar seviyesinde dengelendi.



Coinglass verilerine göre aşağı ve yukarı yönlü sert dalgalanmanın etkisiyle SON 24 saatte 875 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. 156 bin 548 yatırımcının parası sıfırlandı. Bunların 702 milyon doları uzun, 172 milyon doları ise kısa (short) yönlü oldu.