Bitcoin'de tarihi dalgalanma: 3 dakikada 300 milyon dolar sıfırlandı
Kripto para yatırımcıları dün tarihi anlara tanıklık etti. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 100 bin dolar barajını aşarak tarihi eşiği geçti. Gece saatlerinde de eşi benzerine az rastlanan bir hareketlilik yaşandı. Dakikalar içerisinde piyasadan 300 milyon dolar silindi. Son 24 saatte ise 875 milyon dolarlık pozisyon kapandı.
Donald Trump'ın seçim zaferi ile başlayan ralli ile birlikte Bitcoin, 105 bin dolara kadar yükseldi.
Bitcoin, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 45'in üzerinde değer kazandı.