Bitcoin'de tehlike çanları çalıyor

YILIN BAŞINDAKİ SENARYOLAR İLE BUGÜNKÜ GERÇEKLER FARKLI

Yılın başında piyasalar Fed'in 6 faiz indirimine gitmesini bekliyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise Fed'in bu yıl 1 faiz indireceğine dair bile şüpheler var. ABD Merkez Bankası'nın faizi 20 yılın en yüksek seviyesinde tutma ihtimali haliyle kripto paraları cazip bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştırıyor. Bitcoin'in yanı sıra bir diğer başat aktörler Ethereum ve Solana tarafında da 2022'den bu yana en uzun haftalık değer kayıplarını takip ediyoruz. Bitcoin'in zirveyi görmesinden bu yana bu coinlerdeki düşüş %30'a yakın. Üstelik bu durum Ethereum spot ETF onayının konuşulduğu pozitif iklimde bile böyle.