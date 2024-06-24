Bitcoin'de tehlike çanları çalıyor
Bitcoin'in üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. En büyük kripto para birimi Haziran'da 71 bin dolar seviyesine ulaşmasına rağmen o günden bu yana istikrarlı bir düşüş içerisinde. Diğer coinlerde de durum pek parlak görünmüyor. Analiz: Doğan Özkan
Kripto para piyasalarındaki negatif atmosfer devam ediyor. 60 bin dolar seviyelerine çekilen Bitcoin'de haftalık değer kaybı yüzde 7 olurken; aylık düşüş yüzde 11'i aştı. Ayrıca sadece son 24 saatte 98 milyon dolarlık "long" pozisyon likide oldu.