Bitkisel macunda ilaç, pul biberde gıda boyası! Liste yenilendi, Bakanlık tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde bitkisel macunlarda ilaç, baharatlarda da gıda boyası tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Bitkisel macunda ilaç, pul biberde gıda boyası! Liste yenilendi, Bakanlık tek tek açıkladı - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

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Bitkisel macunda ilaç, pul biberde gıda boyası! Liste yenilendi, Bakanlık tek tek açıkladı - 2

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bitkisel macunda ilaç, pul biberde gıda boyası! Liste yenilendi, Bakanlık tek tek açıkladı - 3

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 4 artarak 181'e çıktı.

Bitkisel macunda ilaç, pul biberde gıda boyası! Liste yenilendi, Bakanlık tek tek açıkladı - 4

Yapılan denetimlerde Pekmez Dünyası ve Lukaçi markalı bitkisel macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi. Bora Bora Premium marka pul biberde de gıda boyası tespit edildi.

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