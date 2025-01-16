Bitkisel macunda ilaç, pul biberde gıda boyası! Liste yenilendi, Bakanlık tek tek açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde bitkisel macunlarda ilaç, baharatlarda da gıda boyası tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.