Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40

Şahin, son dakika rezervasyonlarıyla 9 günlük tatil boyunca Bodrum’da hareketlilik yaşanacağını söyledi.

Bayram tatilinin bu yıl sezonun başlangıcını öne çekeceğini söyleyen Şahin, “Bayram tatilinin açıklanmış olması şu an çok yeni ama öncesinde bayram tatili için otellerimizde yüzde 40 oranında doluluk oranı vardı. Bu da artarak devam edecek. 1 hafta sonra çok daha farklı boyuta gelecek.” dedi.