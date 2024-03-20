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Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Turizmciler karardan memnun. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da bayram tatili için otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 40’a ulaştı. Sektör temsilcileri, tatilin başlamasıyla birlikte, hava şartlarına bağlı olarak son dakika rezervasyonlarıyla doluluk oranının yüzde 60’lara çıkmasını bekliyor.

Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40 - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.

Bu kapsamda, önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram hareketliliği başladı.

Bayram tatili kapsamında otellerde doluluk oranı yüzde 40’a ulaşırken, tatilin başlamasıyla birlikte bu rakamın yüzde 60’a ulaşması bekleniyor.

Turizmciler bayram tatiliyle birlikte sezonun başlayacağını duyururken, yerli turistin kente yoğun ilgi göstereceğini öngörüyor.

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Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40 - 2

Turizm sezonun bayram tatiliyle birlikte açılacağını duyuran Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Tatilin 9 güne çıkarılması biz turizmcileri mutlu etti ve sevindirdi. Tatilcilerinde sevineceğini düşünüyorum. Erken rezervasyon indirimlerimizin devam etmesi nedeniyle bayramda otellerimiz rezervasyon alıyordu ve iyi gidiyordu. 9 günlük tatilin kesinleşmesiyle birlikte de özellikle martın sonunda olan seçimlerden sonra rezervasyon artarak devam edecek.” dedi.

Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40 - 3

Şahin, son dakika rezervasyonlarıyla 9 günlük tatil boyunca Bodrum’da hareketlilik yaşanacağını söyledi.

Bayram tatilinin bu yıl sezonun başlangıcını öne çekeceğini söyleyen Şahin, “Bayram tatilinin açıklanmış olması şu an çok yeni ama öncesinde bayram tatili için otellerimizde yüzde 40 oranında doluluk oranı vardı. Bu da artarak devam edecek. 1 hafta sonra çok daha farklı boyuta gelecek.” dedi.
Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40 - 4

Bodrum’da oda fiyatlarının günlük 1000 liradan başladığını söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

“Hava şartlarına bağlı olarak bayram tatilinde otellerin yüzde 60 doluluğa sahip olmasını bekliyoruz. Bayram tatili hazırlıklarımız devam ediyor Bodrum yıllardan beri iç pazara hitap ettiği için kentteki eğlence mekanları, restoranlar faaliyetlerine devam diyor olacak. Hava iyi olursa herkes denize girmiş olacak. Mart sonu itibariyle yurt dışı uçak seferlerimiz başlıyor. Bayram tatilinde de Bodrum’da yabancı misafirlerimiz olacak.”
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