Bodrum’da bayram tatili hareketliliği başladı: Doluluk oranı şimdiden yüzde 40
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Turizmciler karardan memnun. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da bayram tatili için otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 40’a ulaştı. Sektör temsilcileri, tatilin başlamasıyla birlikte, hava şartlarına bağlı olarak son dakika rezervasyonlarıyla doluluk oranının yüzde 60’lara çıkmasını bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.
Bu kapsamda, önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram hareketliliği başladı.
Bayram tatili kapsamında otellerde doluluk oranı yüzde 40’a ulaşırken, tatilin başlamasıyla birlikte bu rakamın yüzde 60’a ulaşması bekleniyor.Turizmciler bayram tatiliyle birlikte sezonun başlayacağını duyururken, yerli turistin kente yoğun ilgi göstereceğini öngörüyor.