Bodrum’da sarı yaz hareketliliği başladı: Otel fiyatları 850 liradan başlıyor

EN ÇOK TURİST İNGİLTERE’DEN GELDİ

Bodrum’a en çok turistin İngiltere’den geldiğini ve en uzun süreli konaklamayı İngilizlerin yaptığını söyleyen Dengiz, şunları anlattı:

“Bodrum’a gelen yabancı turistler içerisinde İngiltere, ilk sırada yerini korudu; onu Rusya, Polonya ve Almanya takip etti. Bodrum'da ortalama 6 günlük konaklama süresiyle İngiltere yine başı çekmektedir.

Turistlerin günlük kişi başı 90 doların üzerinde bir harcama yaptıklarını düşünüyoruz. Temmuz- ağustos arasında yoğun bir sezon geçirdik. İngiltere'den uçuşların 12 Kasım’a kadar uzatılma kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özverili çalışması ve BODER'in işi takip etmesiyle çok iyi bir gelişme oldu.

Kış döneminde ise haftada 2 gün uçuş ile İngiltere'den Bodrum'a turizm hareketliliğini sürdürmek için çalışmalara başlayacağız.”