Bodrum’da sarı yaz hareketliliği başladı: Otel fiyatları 850 liradan başlıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da sarı yaz hareketliliği yaşanıyor. Eylül ayı içerisinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte ilçede konaklama fiyatlarının düştüğünü söyleyen sektör temsilcileri, hareketliliğin ekim ayının ortasına kadar sürmesini bekliyor.
Yaz mevsimi sona erdi ancak Bodrum’da turizm hareketliliği sürüyor.
Bodrum’da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor.