Bodrum'da "seçim" etkisi iç pazarı durdurdu

Dengiz, açıklamalarına şunları da ekledi:

"Bodrum'da yıllardan beri İngiltere 1'inci sırada. İkinci olarak Rusya, Almanya o şekilde devam ediyor. Ocak ve mayıs ayı içerisinde geçtiğimiz döneme göre, yabancı turist oranında yüzde 14 oranında artış var. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. İç pazarında haziran ayında devreye girmesi ile çok güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Turizmde çeşitlilik çok önemli, her pazarda çeşitlilik olması da önemli. Biz de bu çeşitlilikten faydalanmış olacağız. Son zamanlarda Arap dünyası da Bodrum'u tanımaya başladı. Katar, İran, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerden Bodrum'a talepler var. Bodrum'da herkese, her aileye tatil seçenekleri mevcut. Bodrum'da diğer bölgelere göre çeşitlilik çok yüksektir. Bodrum'da kişi başı 1000 liradan da tatil imkanınız var, aynı şekilde 1000 euroya da tatil imkanınız mevcuttur."