Bodrum'u kapıda vize uygulaması vurdu: Yüzde 20'lik bir daralma var

Dengiz, sosyal medyada yapılan pahalı algısına da dikkat çekti.

Dengiz, şöyle devam etti:



"Edere eder, etmezse etmez ayrımı' yapılmalıdır. Son 10 yıldır dünyanın en ucuz destinasyonu Türkiye'ydi. Fiyatlarımız biraz daha yukarı çıkınca mı diğer ülkelerle kıyaslamaya başladık. Halbuki bizler en iyi hizmeti verip en uygun tatil avantajlarını sağlıyorduk. Bodrum ve Türkiye aslında edere eder. Dünyanın en iyi 100 oteli arasında Türkiye'deki oteller var. Biz dünyanın en ucuz oteli değiliz, dünyanın en ucuz ülkesi değiliz. Bizler diğer yarışabilir ülkelerle hizmet veriyoruz, otelcilik yapıyoruz. Türkiye hizmet anlamında ilk 3'ün arasına giren bir ülkedir. Turizm Bakanlığı'na ve belediyeye bağlı plajlar var. İyi bir fiyatla tatil yapılabiliyor. Fiyatlar yüksek sezon oluşundan dolayı kişi başı oda kahvaltı 1500 liradan başlıyor ve 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Her kesime göre uygunluk var. Avrupa şampiyonası turizm hareketliliğini dolaylı olarak etkiledi. Belli bir kesim tatil planını öteledi. 2 ülkenin erken seçime gitmesi, olimpiyatların başlayacak olması ve diğer yandan da Almanya'daki bir acentenin iflas etmesi gibi etkenleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Global bir daralma var. Sadece Türkiye'de daralma varmış gibi bir algı yanlış oluyor."