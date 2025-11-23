Boğazın en pahalı yalısı yine satışta, emlak vergisi bile 5,5 milyon lira

Özgün dokusunu koruyan Zeki Paşa Yalısı, Ekim 2019'da Türkiye'nin en pahalı konutlarından biri olarak satışa çıkarılmıştı. 2019 yılında yalı için 550 milyon lira fiyat talep edildiği belirtiliyor. O dönemde bu fiyat yaklaşık 100 milyon dolara denk geliyordu. Bu fiyata göre yalı için şu an 4 milyar 200 milyon lira isteniyor olabilir. Yalının yıllık emlak vergisi ise 5 milyon 500 bin lira civarında.