Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman başlayacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. Buna göre borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Peki, borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman başlayacak?
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Karar ardından kredi kartı borcu yapılandırma sürecinin ayrıntıları merak ediliyor.