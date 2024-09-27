Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman başlayacak?

ASGARİ ÖDEME TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.



Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.



50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu.



50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.