Borç yapılandırmada kafalar karıştı: Bu tarihe dikkat! (Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak?)
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırmada ayrıntılar netleşmeye başladı. Kredi ve kredi kartı borçlarının 60 aya kadar yapılandırılabilecek. BDDK'nın yayımladığı karardaki tarih detayı ise kafaları karıştı. Kimler borçlarını yapılandırabilecek? Hangi borçlar yapılandırma kapsamına alınacak?
Kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin karar 26 Eylül'de yayımlandı.
Yapılandırmadaki tarih detayı ise kafa karışıklığına yol açtı.