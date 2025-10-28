Borç yapılandırması değerlendirildi... Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderlik ettiği Finansal İstikrar Komitesi'nden borç yapılandırmasına ilişkin önemli açıklama yapıldı.
Finansal İstikrar Komitesi, 3 aydır devam eden ve geçtiğimiz günlerde sona eren borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kredi ve kredi kartı borçları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar tarafından yapılandırılmıştı.