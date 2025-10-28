Borç yapılandırması değerlendirildi... Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderlik ettiği Finansal İstikrar Komitesi'nden borç yapılandırmasına ilişkin önemli açıklama yapıldı.

Finansal İstikrar Komitesi, 3 aydır devam eden ve geçtiğimiz günlerde sona eren borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi ve kredi kartı borçları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararıyla bankalar tarafından yapılandırılmıştı.

3 ay süren ve 10 Ekim 2025 tarihinde sona eren borç yapılandırmasına büyük ilgi oluşmuştu.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla borçlarını yapılandırmıştı.

BORÇ YAPILANDIRMASI ELE ALINDI

Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada "Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır." denildi.

KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRMIŞTI

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu edilmişti. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellenmişti.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınarak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılmıştı.

