Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek? Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi

Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti. Borsa İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için takas ve teslimat işlemlerinin tarihlerinde düzenleme yaptı. Düzenleme kararı ardından Borsa işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman dilimleri merak ediliyor Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek?

Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek? Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi - 1

Borsa İstanbul, yılbaşı tatili dolayısıyla Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için takas ve teslimat tarihlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.


NTVPARA HABERLERİ

Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek? Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi - 2

1 OCAK'TA İŞLEM YAPILAMAYACAK

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.


Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek? Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi - 3

TAKAS İŞLEMLERİ HAKKINDA

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.


Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek? Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi - 4

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

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