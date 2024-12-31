Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek? Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti. Borsa İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için takas ve teslimat işlemlerinin tarihlerinde düzenleme yaptı. Düzenleme kararı ardından Borsa işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman dilimleri merak ediliyor Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman yapılabilecek?
Borsa İstanbul, yılbaşı tatili dolayısıyla Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için takas ve teslimat tarihlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.