Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı?
Yatırımcıların işlem planlarını yaparken en çok dikkat ettiği konulardan biri de Borsa İstanbul’un (BIST) resmi çalışma günleri ve tatil takvimi oluyor. Türkiye’de finans piyasalarının kalbi olan Borsa İstanbul, hafta içi beş gün boyunca işlem görüyor. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul’un işlem saatleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi tatil kapsamına giren bu özel günde, Türkiye’de finans piyasaları da işlem görmüyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da seanslar kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer menkul kıymet piyasalarında bugün alım satım yapılmayacak.