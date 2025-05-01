Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı?

Yatırımcıların işlem planlarını yaparken en çok dikkat ettiği konulardan biri de Borsa İstanbul’un (BIST) resmi çalışma günleri ve tatil takvimi oluyor. Türkiye’de finans piyasalarının kalbi olan Borsa İstanbul, hafta içi beş gün boyunca işlem görüyor. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı?

Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? - 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul’un işlem saatleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi tatil kapsamına giren bu özel günde, Türkiye’de finans piyasaları da işlem görmüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da seanslar kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer menkul kıymet piyasalarında bugün alım satım yapılmayacak.

NTVPARA HABERLERİ

Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? - 2

BORSA'DA İŞLEMLERİN TAKASI NE ZAMAN?

Yatırım işlemleri, borsanın yeniden açılacağı ilk iş gününde devam edecek. Öte yandan, dijital platformlar üzerinden verilen emirler sisteme alınsa da, seans açılmadan işleme konulmayacak.

Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? - 3

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.

Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı? - 4

Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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