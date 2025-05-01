Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul’un işlem saatleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi tatil kapsamına giren bu özel günde, Türkiye’de finans piyasaları da işlem görmüyor.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da seanslar kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer menkul kıymet piyasalarında bugün alım satım yapılmayacak.