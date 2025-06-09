Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi

2025 yılı Kurban Bayramı tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da bir süredir işlem gerçekleştirilemiyor. Borsa İstanbulgenel tatil uygulamasına uyum sağlayarak, 5 Haziran 2025 Perşembe günü sadece yarım gün işlem gördükten sonra tatile girdi. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak?

Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi - 1

Türkiye’de Borsa İstanbul, Kurban Bayramı dolayısıyla 6–9 Haziran 2025 tarihleri arasında işlem yapmayacak. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü ise sadece yarım gün seans yapılmış ve öğleden sonra borsa kapanmış oldu.

NTVPARA HABERLERİ

Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi - 2

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, kamu kurumları ve borsa dâhil tüm resmi daireler 10 Haziran 2025 Salı günü mesaiye yeniden başlayacak. Bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da hisse senedi, tahvil ve vadeli işlem piyasalarında alım satımlar tekrar başlayacak.

Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi - 3

BORSA İSTANBUL'UN BAYRAM SONRASI TEKRAR AÇILIŞ TARİHİ

10 Haziran 2025 Salı günü, Borsa İstanbul normal işlem takvimine geri dönecek ve hisse senedi ile VİOP işlemleri yeniden başlayacak

Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi - 4

Pay Piyasasında, 3 Haziran tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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