Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi
2025 yılı Kurban Bayramı tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da bir süredir işlem gerçekleştirilemiyor. Borsa İstanbulgenel tatil uygulamasına uyum sağlayarak, 5 Haziran 2025 Perşembe günü sadece yarım gün işlem gördükten sonra tatile girdi. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak?
Türkiye’de Borsa İstanbul, Kurban Bayramı dolayısıyla 6–9 Haziran 2025 tarihleri arasında işlem yapmayacak. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü ise sadece yarım gün seans yapılmış ve öğleden sonra borsa kapanmış oldu.