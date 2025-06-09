Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi

Türkiye’de Borsa İstanbul, Kurban Bayramı dolayısıyla 6–9 Haziran 2025 tarihleri arasında işlem yapmayacak. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü ise sadece yarım gün seans yapılmış ve öğleden sonra borsa kapanmış oldu.



