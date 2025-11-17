Borsa İstanbul için 12 bin 500 puan beklentisi: Borsa ölü seviyelerde

2026'DA BORSAYI NELER BEKLİYOR?

2025 yılının sonuna yaklaşılırken 2026 yılına ilişkin öngörülerini sıralayan Erdoğan "2025 yılının, enflasyonla mücadelenin devam ettiği ve bu nedenle baskıların hissedildiği bir yıl olarak geçeceği öngörüsüne katılmakla birlikte, 2026'nın ilk yarısı için durumun biraz daha farklı olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin senaryolarını şöyle sıraladı:

· 2025 senaryosu: Bu yıl, muhtemelen yüksek enflasyonist baskıların tedrici olarak kontrol altına alınmaya başlandığı, merkez bankası politikalarının halen sıkı olabileceği ve şirket karlılıklarının bu ortamda test edildiği bir dönem olacak. Bu ortam, BİST için dalgalı ve sektörel bazda farklılaşan bir performans anlamına gelebilir.

· 2026'nın ilk yarısındaki risk: 2026'nın başlarında hissedilebilecek enflasyon baskısı, 2025'ten farklı kaynaklardan gelebilir. Örneğin:

· Eğer talep canlanması beklenenden hızlı olursa,

· Veya küresel emtia fiyatlarında yeni bir şok yaşanırsa,

· Ya da ücret-artış enflasyon sarmalı devam ederse...

Bu durum, merkez bankalarının (TCMB ve Fed) faiz indirim sürecini yavaşlatmasına veya duraklatmasına neden olabilir. Bu da, hem borçlanma maliyetleri hem de risk iştahı üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.

Nisan 2026 ve Sonrası: BİST için kritik dönüm noktası

Nisan ayı ve sonrası açıklanacak verilerin yılın ikinci yarısı için daha olumlu bir seyir sağlayabilir. Bunun nedenlerini şöyle açıklayabiliriz:

1. TCMB enflasyon raporu ve yol haritası: Nisan ayı, TCMB'nin yeni enflasyon raporunu ve projeksiyonlarını açıkladığı dönemdir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin bu raporda netleşmesi ve politika rotasının belirginleşmesi, yatırımcı güvenini tazeleyebilir.

2. Fed politikasının netleşmesi: 2026'nın ilk çeyreğine ait ABD enflasyon ve büyüme verileri, Fed'in para politikası için yol haritasını netleştirmiş olacak. Fed'in daha "yatıştırıcı" (dovish) bir söyleme geçmesi, gelişmekte olan piyasalara olumlu yansıyacaktır.

3. Şirket bazında beriler: 2025'in tamamı ve 2026'nın ilk çeyreğine ait şirket karlılıkları, enflasyonist ortamın şirketler üzerindeki etkisini net olarak gösterecek. Karlılıklardaki toparlanma sinyalleri, hisse değerlemeleri için güçlü bir temel oluşturabilir.

4. Yapısal reformların etkisi: 2025 yılında uygulamaya konması beklenen yapısal reformların ilk olumlu etkileri, 2026'nın ikinci yarısında görülmeye başlanabilir.

Sonuç:

Öngörülerinizde olduğu gibi, 2026 yılını iki farklı dönemde ele almak mümkün:

· İlk Yarı: Enflasyonla mücadelede son kilometreye işaret eden ve bazı dalgalanmaların yaşanabileceği, bu nedenle BİST'in temkinli bir seyir izleyebileceği bir dönem.

· İkinci Yarı: Açıklanan verilerle birlikte enflasyondaki düşüşün kalıcılığına olan inancın pekişmesi, merkez bankalarının önünün açılması ve şirket karlılıklarındaki toparlanmanın daha belirgin hale gelmesiyle birlikte, BİST için geniş tabanlı ve daha sürdürülebilir bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir.

Kısaca, sabırlı yatırımcılar için 2026'nın ikinci yarısı, 2025 ve 2026 başının volatilitesinin meyvelerini toplamak için bir fırsat penceresi açabilir.