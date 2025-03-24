Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati

Borsa çalışma saatleri yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri özel düzenlemeler ve resmi tatiller nedeniyle değişebilir. Bu nedenle yatırımcıların Borsa İstanbul’un resmi web sitesinden güncel saatleri takip etmeleri önemlidir. Peki, resmi tatiller ve özel durumlar dışında Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati - 1

Borsa İstanbul (BIST), Türkiye’deki yatırımcılar için önemli bir finans merkezi konumundadır. Hisse senetleri, vadeli işlemler ve diğer finansal araçlarla işlem yapmak isteyenlerin bilmesi gereken temel bilgilerden biri de Borsa İstanbul'un işlem saatleridir. Yatırımcıların bu saatlere dikkat ederek stratejilerini oluşturması, finansal planlama açısından kritik önem taşımaktadır.

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Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati - 2

BORSA İSTANBUL'UN SEANS SAATLERİ

Borsa İstanbul’da işlemler hafta içi her gün belirli saatler arasında gerçekleştirilmektedir. Seans saatleri şu şekildedir:

Borsa istanbul açılışı: 09:40 - 09:55

Sürekli İşlem Yöntemi: 10:00 - 18.00

Öğle Arası: 12:30 - 13:30

Kapanış: 18:00 - 18:05

Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati - 3

Bu saatler dahilinde yatırımcılar hisse senedi alım satımı, emir girişi ve diğer finansal işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati - 4

RESMİ BAYRAMLARDA BORSA İSTANBUL'UN MESAİSİ

Borsa İstanbul, resmi tatil ve bayram günlerinde kapalıdır. Bu günlerde herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ve yatırımcılar emir veremez.

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