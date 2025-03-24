Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati
Borsa çalışma saatleri yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri özel düzenlemeler ve resmi tatiller nedeniyle değişebilir. Bu nedenle yatırımcıların Borsa İstanbul’un resmi web sitesinden güncel saatleri takip etmeleri önemlidir. Peki, resmi tatiller ve özel durumlar dışında Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Borsa İstanbul (BIST), Türkiye’deki yatırımcılar için önemli bir finans merkezi konumundadır. Hisse senetleri, vadeli işlemler ve diğer finansal araçlarla işlem yapmak isteyenlerin bilmesi gereken temel bilgilerden biri de Borsa İstanbul'un işlem saatleridir. Yatırımcıların bu saatlere dikkat ederek stratejilerini oluşturması, finansal planlama açısından kritik önem taşımaktadır.