Borsa istanbul saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa işlem açılış saati

Borsa İstanbul (BIST), Türkiye’deki yatırımcılar için önemli bir finans merkezi konumundadır. Hisse senetleri, vadeli işlemler ve diğer finansal araçlarla işlem yapmak isteyenlerin bilmesi gereken temel bilgilerden biri de Borsa İstanbul'un işlem saatleridir. Yatırımcıların bu saatlere dikkat ederek stratejilerini oluşturması, finansal planlama açısından kritik önem taşımaktadır.