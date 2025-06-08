Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul işlem tarihi
2025 yılı Kurban Bayramı tatili, Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları için dört buçuk gün olarak ilan edildi. Borsa İstanbul da bu genel tatil uygulamasına uyum sağlayarak, 5 Haziran 2025 Perşembe günü sadece yarım gün işlem gördükten sonra tatile girdi. Peki, Borsa ne zaman açılacak?
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, kamu kurumları ve borsa dâhil tüm resmi daireler 10 Haziran 2025 Salı günü mesaiye yeniden başlayacak. Bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da hisse senedi, tahvil ve vadeli işlem piyasalarında alım satımlar tekrar başlayacak.