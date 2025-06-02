Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi)

Borsa İstanbul A.Ş., 2025 yılı Kurban Bayramı resmi tatil takvimi çerçevesinde bayramda işlem günleri ve takas süreçlerine dair bir bilgilendirme yapmıştı. Bayram tatili süresince borsa seansları kapalı olacakken, tatil öncesindeki işlemlerin takas tarihleri de değişiklik gösterebilecek.