Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi)
Kurban Bayramı tatili nedeniyle "Borsa ne zaman tatile girecek?" sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bayram tatilinin 4,5 gün olarak ilan edilmesi ardından Borsa İstanbul'un (BIST) çalışma takvimi ve işlem saatleri merak konusu oldu.
Borsa İstanbul A.Ş., 2025 yılı Kurban Bayramı resmi tatil takvimi çerçevesinde bayramda işlem günleri ve takas süreçlerine dair bir bilgilendirme yapmıştı. Bayram tatili süresince borsa seansları kapalı olacakken, tatil öncesindeki işlemlerin takas tarihleri de değişiklik gösterebilecek.