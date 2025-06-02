Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi)

Kurban Bayramı tatili nedeniyle "Borsa ne zaman tatile girecek?" sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bayram tatilinin 4,5 gün olarak ilan edilmesi ardından Borsa İstanbul'un (BIST) çalışma takvimi ve işlem saatleri merak konusu oldu.

Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi) - 1

Borsa İstanbul A.Ş., 2025 yılı Kurban Bayramı resmi tatil takvimi çerçevesinde bayramda işlem günleri ve takas süreçlerine dair bir bilgilendirme yapmıştı. Bayram tatili süresince borsa seansları kapalı olacakken, tatil öncesindeki işlemlerin takas tarihleri de değişiklik gösterebilecek.

NTVPARA HABERLERİ

Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi) - 2

BORSA KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

2025 tatil takvimine göre, Borsa İstanbul 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri tatil olacak.

Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi) - 3

Borsa İstanbul'da işlemler 10 Haziran 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.

Borsa ne zaman tatile girecek? (Borsa İstanbul Kurban Bayramı açılış/kapanış tarihi) - 4

BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ

Borsa İstanbul'un resmi hesabından yapılan açıklamada; "5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. " denildi.

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