Borsa yükselecek mi? Dolar ne olur? Altında beklentiler ne? Uzmanlar tek tek açıkladı

FON YATIRIMCILARINA UYARI

Bazı fonlardaki dev yükselişleri yorumlayan Öztürk "Portföy yönetimi şirketlerinin sayısı arttıkça fon sayısı da hızla artıyor. Bu iyi bir şey; rekabet ve ürün çeşitliliği geliyor. Ama nitelikli yatırımcıya satılan bazı fonlar daha konsantre pozisyon alabiliyor, daha düşük likit varlıklara girebiliyor ya da türev kullanabiliyor. Böyle olunca küçük bir giriş-çıkış bile fiyat hareketini büyütüyor. Bu yüzden yatırımcıların sadece getiriyi değil; fonun portföy içeriğini, fonu yöneten ekibin tecrübesini, fonun kurucusu olan şirketin kurumsal yapısını ve risk yönetimini ve kamuyu aydınlatma dokümanlarını

birlikte okuması gerekiyor. Yükseliş ne kadar hızlıysa, o fonun likiditesi ve stratejisi buna izin veriyorsa, düşüş de o kadar hızlı olabilir. Bu tamamen yapısal bir konu, söylentiyle açıklanacak kadar basit değil. SPK’nın bu konudaki düzenli raporlarını ve KAP açıklamalarını takip etmek de yatırımcıyı korur." açıklamasını yaptı.