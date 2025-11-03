Borsa yükselecek mi? Dolar ne olur? Altında beklentiler ne? Uzmanlar tek tek açıkladı
Küresel piyasalar ve iç piyasa dinamikleri uzman isimler yorumladı. Borsada yüzde 50 yükseliş öngören uzmanlar altın için önemli tavsiyelerde bulundu.
Küresel piyasalar ticaret savaşlarıyla yön bulurken iç piyasada borsa, altın, döviz, mevduat, enflasyon rakamları gibi birçok enstrüman volatiliteye yön veriyor. Borsa İstanbul bir yılın dip seviyelerinden bankaların öncülüğünde yeniden yükseliş hareketi göstermeye başladı. Dolar ve Euro tarafında sınırlı hareketler görülüyor. Altın küresel etkiler nedeniyle rekor seviyelere ulaşsa da düzeltme hareketiyle karşılaştı ve kararsız seyre yöneldi. Portföylerde olmayan gümüş ilgi çekmeye başlasa da zirveden sert düşüş yaşadı ve toparlanma çabası içinde hareket ediyor.
Uzmanlar borsa, dolar, altın, fonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.