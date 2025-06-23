Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum
Orta Doğu'da devam eden saldırıların ardınan piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından brent petrol fiyatları da yükseldi. Peki, brent petrol fiyatları ne kadar oldu?
ABD ile İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrasında, Brent fiyatları Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Risk primiyle birlikte Brent, çatışmaların başlangıcından bu yana %13 civarında yükseldi.