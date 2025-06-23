Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum

Orta Doğu'da devam eden saldırıların ardınan piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından brent petrol fiyatları da yükseldi. Peki, brent petrol fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum - 1

ABD ile İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrasında, Brent fiyatları Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Risk primiyle birlikte Brent, çatışmaların başlangıcından bu yana %13 civarında yükseldi.


NTVPARA HABERLERİ

Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum - 2

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Reuters’e göre Brent petrol, ABD–İran çatışması sonrası Asya işlemlerinde %1,97 artışla 78,53 USD/varil seviyesine çıktı. Bu fiyat, sabah 05:03 GMT (İstanbul saatiyle 08:03) itibarıyla kaydedildi.


Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum - 3

Piyasalar, İran’ın misillemesi ya da Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak herhangi bir tıkanma ihtimaline odaklanmış durumda.

Uzmanlar, boğazın kapanması durumunda fiyatların 100–120 USD/varil hatta daha da üstüne çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum - 4

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, dünya genelinde en yaygın kullanılan ve en çok referans alınan ham petrol türlerinden biridir. Özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan çıkan petrol için global fiyat belirleyicisi olarak işlev görür.

NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya petrol ticaretinin %60’ında referans alınır.

Brent dışında diğer iki önemli referans:

WTI (West Texas Intermediate) – ABD iç piyasasında kullanılır.

Dubai/Oman Petrolü – Asya piyasaları için referanstır.

Brent, genellikle deniz yoluyla taşınan petrol fiyatlarını temsil eder, bu da onu küresel ticaret açısından daha geçerli kılar.

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