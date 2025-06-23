Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, dünya genelinde en yaygın kullanılan ve en çok referans alınan ham petrol türlerinden biridir. Özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan çıkan petrol için global fiyat belirleyicisi olarak işlev görür.



NEDEN ÖNEMLİ?



Dünya petrol ticaretinin %60’ında referans alınır.



Brent dışında diğer iki önemli referans:



WTI (West Texas Intermediate) – ABD iç piyasasında kullanılır.



Dubai/Oman Petrolü – Asya piyasaları için referanstır.



Brent, genellikle deniz yoluyla taşınan petrol fiyatlarını temsil eder, bu da onu küresel ticaret açısından daha geçerli kılar.