Bu akşam açıklanıyor. FED faiz oranı nedi? FED'in faiz oranı neden önemli?
28.01.2026 09:39
NTV - Haber Merkezi
FED Bankası (Federal Reserve System), faiz kararını açıklayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun baskıları altında FED'in alacağı karar ve piyasaya yansıyacağı merak konusu
FED FAİZİ NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?
FED Faiz Kararı, ABD bankaları arasındaki gecelik borçlanma faizi oranlarıdır. Bu oranlar Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kararlaştırılıyor. Komite yıl içinde 8 kez toplanır ve finansal durum değerlendirmesi gerçekleştiriyor. ABD'nin Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı tüm dünyayı etkiliyor. Bu kararın bu kadar etkili olmasının nedeni ülkenin dünyanın en büyük ekonomisi olmasıdır. Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.
FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
ABD Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararı ilk etapta doları etkileyecek. Faiz düşüşü doların değer kaybetmesi ve elden çıkarılması ile sonuçlanır ancak bu sonuç kısa ve orta vadelidir. Doların kısa ve orta vadeli düşüşü, ons altın fiyatında değer artışı sağlar. Dolar endeksi 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.
FAİZ ORANI ARTARSA NE OLUR?
FED faiz oranı artışı doların değer kazanmasını sağlar, dolayısıyla küresel çapta bir etkisi bulunuyor. Faiz oranı artışı göstergesi dolar ve petrol fiyatlarındaki değişimdir. Bu değişim FED’in faiz artışı yapacağına dair bir beklentinin varlığını gösterir. Beklenti psikolojisi ve ardından duyurulan faiz oranı artışı, gelişmekte olan piyasalarda değer kaybına yol açması bekleniyor.
TRUMP VE FED BAŞKANI OLAYLARI
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a Trump yönetimi soruşturma başlattı. Trump yönetimiyle bir türlü yıldızı barışmayan başkan Powell "Geçen yaz Fed binası yenileme projesiyle ilgili verdiği Kongre ifadesi nedeniyle kendisine ceza davası açmakla tehdit ettiğini ve büyük jüri celpleri gönderdiğini, bunun da merkez bankasına faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir "bahane" olduğunu söyledi.