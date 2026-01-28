Bu akşam açıklanıyor. FED faiz oranı nedi? FED'in faiz oranı neden önemli?

FED Faiz Kararı, ABD bankaları arasındaki gecelik borçlanma faizi oranlarıdır. Bu oranlar Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kararlaştırılıyor. Komite yıl içinde 8 kez toplanır ve finansal durum değerlendirmesi gerçekleştiriyor. ABD'nin Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı tüm dünyayı etkiliyor. Bu kararın bu kadar etkili olmasının nedeni ülkenin dünyanın en büyük ekonomisi olmasıdır. Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.