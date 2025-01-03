Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı...
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti. İşte kalem kalem değişecek ödemeler...
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.
Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.
Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.