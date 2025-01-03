Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı...

Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti. İşte kalem kalem değişecek ödemeler...

Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı... - 1

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.

Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.

Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.

NTVPARA HABERLERİ

Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı... - 2

2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı... - 3

2025 BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL

Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı... - 4

YAŞLILIK AYLIĞI

2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL

Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı... - 5

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı

2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı

2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL

Engel yakını aylığı

2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL

Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı... - 6

EVDE BAKIM YARDIMI

2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL

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