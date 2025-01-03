Bu ödemelerin hepsi değişiyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı...

2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.



Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL



2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.