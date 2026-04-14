Bugün başladı, emekli maaşını taşıyan yaşadı. Emekliye 40 bin TL'ye varan promosyon fırsatı
14.04.2026 11:46
Son Güncelleme: 15.04.2026 11:23
AA
Vakıf Katılım, 15 Nisan-15 Haziran 2026 döneminde geçerli olacak Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası başlattı. Yarın başlayacak olan kampanya ile birlikte emekliye 40 bin TL'ye varan destek sağlanacak.
Vakıf Katılım’dan emekliye promosyon tutarında müjde geldi. Toplam ödeme 40 bin liraya ulaştı. Banka, müşteri odaklı yeni hizmeti kapsamında emekli maaş promosyon tutarlarını güncelledi. 15 bin liralık ek promosyonla dikkat çeken kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?
EMEKLİYE TOPLAM 40 BİN LİRA PROMOSYON
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, kampanya kapsamında, emekli maaşını banka üzerinden alan veya bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak 25 bin liraya varan ana promosyonun yanı sıra maaş tutarından bağımsız 15 bin liraya varan ek promosyondan faydalanabiliyor. Böylece emekliler, toplamda 40 bin liraya varan kazanç elde edilebiliyor.
15 BİN LİRAYA VARAN EK NAKİT PROMOSYON FIRSATI
Kampanya döneminde, aktif otomatik fatura ödeme talimatı olan veya yeni başlatan müşterilere her bir talimat için 1500 lira olmak üzere toplamda 4 bin 500 liraya varan, referans müşteri davet koduyla bankaya yönlendirilen her yeni emekli müşteri için de 2 bin lira olmak üzere toplamda 6 bin liraya varan ek nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Ayrıca "Vakıf Katılım Troy" bireysel kredi kartlarıyla yapılacak 1500 lira ve üzeri her harcama için ise 1500 lira olmak üzere toplamda 4 bin 500 liraya varan kredi kartı iadesi avantajı sağlanıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kampanyaya başvurular, bankanın şubeleri ve mobil şubesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.