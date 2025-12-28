Bulgar levası tarih oluyor. Levanın alımı devam edecek mi?

Yerlioğlu, Bulgaristan'da euroya geçildikten sonra da döviz müesseselerinden para bozdurulabileceğini vurgulayarak "Kapalıçarşı'da karışık para dediğimiz, dolaşımı daha az olan paraların alım satımı yine devam edecektir." dedi.

Özellikle Edirne gibi bölgelere daha çok leva girişinin olduğunu ifade eden Yerlioğlu, son zamanlarda bölgeye leva yerine euro girişinin arttığını söyledi.

Yerlioğlu, bölgedeki müesselerin de leva alımına devam ettiğini aktararak "Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır." diye konuştu.

AB avroya geçtiğinde de birçok paranın tedavülden kalktığını anımsatan Yerlioğlu, "Buna Alman markları bir örnektir. Almanya o parayı 15-20 sene boyunca almaya devam etti. En son merhalede alınan paralar ülkesine geri gönderiliyor yani yine de dolaşımı oluyor. Tamamen bir anda para sıfır olmuyor." değerlendirmesini yaptı.