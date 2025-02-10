Çalışan anneler için bakıcı desteği nasıl alınır? 510 avroluk destek ödemesi başvurusu nereden yapılır?

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI



• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,



• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,



• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,



• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,



• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),



• Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,



• Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,



• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,



• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve



• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.