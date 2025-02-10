Çalışan anneler için bakıcı desteği nasıl alınır? 510 avroluk destek ödemesi başvurusu nereden yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan proje ile çalışan annelere mali destek veriliyor. Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek amacıyla yapılan projenin ayrıntıları merak konusu oldu. Tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro ya da TL karşılığı 18 bin 926 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 Euro ya da TL karşılığı 20 bin 779 lira verilecek. Peki, çalışan anneler için bakıcı desteği nasıl alınır?
Geçtiğmiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verilmişti. Şimdi ise projenin 2025 başvuruları gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 20 ay süreyle yürütülen proje kapsamında 2025 yılı için aylık destek tutarı 15 milyon 295 bin lira oldu.