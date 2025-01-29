Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin 2025 yılı ayrıntıları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını bildirdi. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Çalışan anneler için sunulan sosyal yardım programları, annelerin iş hayatında kalmalarını desteklemeyi ve çocuk bakımı konusunda maddi yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak için belirli başvuru şartlarını karşılamak ve ilgili mercilere başvuruda bulunmak gerekmektedir. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?