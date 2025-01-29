Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

• Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,



• Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,



• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,



• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve



• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.