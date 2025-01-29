Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin 2025 yılı ayrıntıları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını bildirdi. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 1

Çalışan anneler için sunulan sosyal yardım programları, annelerin iş hayatında kalmalarını desteklemeyi ve çocuk bakımı konusunda maddi yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak için belirli başvuru şartlarını karşılamak ve ilgili mercilere başvuruda bulunmak gerekmektedir. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

NTVPARA HABERLERİ

Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 2

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılabilir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, başvurularını SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilebiliyor.

Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 3

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM NE KADAR?

Tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira,

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira,

Yarı zamanlı çalışan annelere 9 bin 462 lira,

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira verilecek.

Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 4

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),

Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin ayrıntıları: Çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 5

• Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

• Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

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