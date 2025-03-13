Canlı altın fiyatları 13 Mart 2025: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatı
Altın fiyatları özellikle yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyenler tarafından canlı olarak takip ediliyor. Altında yaşanan ani düşüş ve yükselişleri takip edenler alım-satım işlemlerine fiyatlara göre karar veriyor. ABD’nin getirdiği ek gümrük vergileriyle birlikte küresel ticaret savaşları söylentisi artarken ABD ekonomisininin resesyona gireceğine yönelik iddialar, altını destekliyor. 13 Mart perşembe günü altın fiyatları yaşadığı yükselişle dikkat çekti. Peki Bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatı ne kadar? İşte, Canlı altın fiyatlarında son durum
Piyasalarda yatırımcılar altın fiyatlarına odaklandı. Gram altın, Ons Altın fiyatında yaşanan yükseliş dikkat çekti. Gram altın şu sıralar 3.462 liradan işlem görürken yarım altın alış fiyatı ise 11.395 liraya ulaştı. Tam altın 22.195.12 TL olurken gözler ONS altın fiyatlarında yaşanan yükselişte. Dolar, euro ve diğer para birimlerinde yatırımları bulunanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ONS altın ve gram altın tarihi rekor seviyeye ulaşmaya çok yakın. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 13 Mart gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları…