Canlı altın fiyatları 13 Mart 2025: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatı

Piyasalarda yatırımcılar altın fiyatlarına odaklandı. Gram altın, Ons Altın fiyatında yaşanan yükseliş dikkat çekti. Gram altın şu sıralar 3.462 liradan işlem görürken yarım altın alış fiyatı ise 11.395 liraya ulaştı. Tam altın 22.195.12 TL olurken gözler ONS altın fiyatlarında yaşanan yükselişte. Dolar, euro ve diğer para birimlerinde yatırımları bulunanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ONS altın ve gram altın tarihi rekor seviyeye ulaşmaya çok yakın. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 13 Mart gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları…