Cari işlemler verisi belli oldu
12.11.2025 12:37
NTV - Haber Merkezi
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 6 milyar 803 milyon dolar fazla verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla kaydedildi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bu dönemde 5 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yıllıklandırılmış verilere göre, eylülde cari açık 20,1 milyar dolar, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 64,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 17,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 308 milyon dolar açık verdi.
Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler eylülde 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılıktan 2 milyar 269 milyon dolar, seyahatten ise 6 milyar 259 milyon dolar net gelir sağlandı.
Eylül ayında doğrudan yatırımlardan 162 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 722 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 884 milyon dolar yükseldi.
Portföy yatırımları eylülde 1 milyar 152 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedinde 322 milyon dolar net satış yaparken, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 554 milyon dolar net alış gerçekleştirdi.
Bankalar ve kamu sektörü yurt dışı kredi geri ödemelerinde sırasıyla 1 milyar 335 milyon dolar ve 134 milyon dolar net ödeme yaptı. Diğer sektörler ise 842 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.
Rezerv varlıklar kaleminde 8 milyar 692 milyon dolar net azalış kaydedildi.