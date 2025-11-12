Cari işlemler verisi belli oldu

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bu dönemde 5 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylülde cari açık 20,1 milyar dolar, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 64,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 17,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 308 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler eylülde 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılıktan 2 milyar 269 milyon dolar, seyahatten ise 6 milyar 259 milyon dolar net gelir sağlandı.