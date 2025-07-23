Çelik Kubbe'ye güç katacak 5 yeni ürün ilk kez tanıtıldı

Yeni sistemler hakkında konuşan Ahmet Akyol 5 yeni sistemi kısaca tanıttı.

GÖKTAN



Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.



EJDERHA



Yüksek teknolojiye sahip elektromanyetik dron önleyici. Özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor.

KORAL 200



Elektronik harp sistemi. Düşman radarlarını kör ederek, hava araçlarının güvenli biçimde görev yapmasını sağlıyor. Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri seviyeye taşıyor.



Düşman hava savunma sistemlerinin radarlarını kör ediyor. Yaşanan saha deneyimleri sonrası geliştirilmiş bir yeni sistem.



GÜRZ



İnsansız hava savunma sistemi. Otonom yapısıyla hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale imkanı sunuyor.



TURAN



Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. “Çelik kubbe” konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.