Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek
Ticaret Bakanlığı, cep telefonu ve araç satışlarında taksitlere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Vade ve tutar sınırları BDDK kararına göre güncellendi. Buna göre telefonlarda 25 bin lira üzeri için 3 taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksit yapılmayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aralık ayında yenilenmiş ürünler için 25 bin lira ve altına taksit sayısını 12, bu fiyatın üzerindekiler için de 3 olarak belirlemişti.
Ticaret Bakanlığı da bu kararlarla uyumlu bir uygulama oluşturmak için yönetmeliği değiştirdi.
Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak kurallara ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.