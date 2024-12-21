Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu ve araç satışlarında taksitlere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Vade ve tutar sınırları BDDK kararına göre güncellendi. Buna göre telefonlarda 25 bin lira üzeri için 3 taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksit yapılmayacak.

Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek - 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aralık ayında yenilenmiş ürünler için 25 bin lira ve altına taksit sayısını 12, bu fiyatın üzerindekiler için de 3 olarak belirlemişti.

Ticaret Bakanlığı da bu kararlarla uyumlu bir uygulama oluşturmak için yönetmeliği değiştirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak kurallara ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NTVPARA HABERLERİ

Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek - 2

Yenilenmiş ürün kategorisindeki ve fiyatı 25 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında, ayrıca bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Düzenleme senet gibi kıymetli evrak düzenlenerek ya da düzenlenmeden yapılan satışlarda da geçerli olacak.

Sıfır ürünler için 20 bin lira üzeri için 3 ay, 20 bin ve altı için 12 ay taksit imkanı getirildi.

Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek - 3

Taşıt alımlarında taksit süreleri ise fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi.

400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit uygulanacak.

Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek - 4

400 bin lira- 800 bin lira arasındaki araçlar için taksit sayısı 36 ayı aşamayacak.

800 bin lira - 1,2 milyon lira arasındaki araçlar için en fazla 24 ay taksit yapılabilecek.

Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Fiyat yükseldikçe taksit sayısı düşecek - 5

1,2 milyon lira - 2 milyon lira arasındaki araçlarda taksit sayısı en fazla 12 ay belirlendi.

2 milyon lira üzerindeki araçlar için ise taksit yapılamayacak.

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