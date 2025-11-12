Cezaevinden sofralara, sakatat ve deriler satışa çıktı. 32,5 milyon lira ediyor

Cezaevleri üretime katkıda bulunmayı sürdürüyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda işlenen büyükbaş hayvan sakatatı ve yine büyükbaş hayvan sığır derisi satışa sunulacak.

27 Kasım 2025 tarihinde saat 14:00'da ihaleye çıkacak sakatat ve derilerin 32 milyon 480 bin liraya satılacağı tahmin ediliyor.