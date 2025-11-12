Cezaevinden sofralara, sakatat ve deriler satışa çıktı. 32,5 milyon lira ediyor
12.11.2025 09:17
Burak Taşçı
Adalet Bakanlığı'na bağlı Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü büyükbaş hayvan sakatatı ve derisi satacak.
Cezaevleri üretime katkıda bulunmayı sürdürüyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda işlenen büyükbaş hayvan sakatatı ve yine büyükbaş hayvan sığır derisi satışa sunulacak.
27 Kasım 2025 tarihinde saat 14:00'da ihaleye çıkacak sakatat ve derilerin 32 milyon 480 bin liraya satılacağı tahmin ediliyor.
İHALEYE KİMLER KATILACAK?
İhaleye katılmak isteyenler sözleşme bedelinin yüzde 6'sı kadarını teminat olarak yatıracak. Faaliyet belgesi ve Oda Kayıt Belgesi, imza sirkülerinin bulunması gerekiyor.
İLK TEKLİF KAPALI ZARF USULÜ OLACAK
İhalede ilk teklif kapalı zarf usulüyle gerçekleşecek.
SAKATATIN KİLOSU 17 LİRA, DERİNİN KİLOSU 12 LİRA OLACAK
Satışa sunulan büyükbaş sakatatın kilosu 17 liradan, derinin ise 12 liradan ihale edileceği belirtildi.