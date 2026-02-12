Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu başladı. Bir buket çiçek ne kadar?

Sevgililer gününde çiçek almak için çiçekçilere gitmeyi tercih edenler kadar sipariş sistemini kullananlarda bulunuyor. Sipariş vermeyi düşünenler için çiçekçilerin uyarısı bulunuyor. 14 şubat günü sipariş oluşturan kişiler çoğunlukla istedikleri tür çiçekleri bulamıyor. Çiçek mağazalarına giderek alınan buketler daha özenli, ithal çiçeklerle isteğe göre sarımları yapılabiliyorken, e-ticaret siteleri üzerinden verilen çiçekler yerli üretim boyutları küçük çiçeklerden hazırlanıyor.

BUKETLER 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Perakende satışta ithal güllerin fiyatları 200 liradan başlıyor. 5 gül, cipso, yeşillik ve sarma kağıtlarıyla yapılan aranjmanlar bin liradan başlayan fiyatlardan satılıyor. Gül sayısı arttıkça fiyatlar da artış gösteriyor.

Farklı çiçeklerden de buketler istenirse yapılabiliyor ve çiçeğin değerine göre fiyatlar belirleniyor. Diğer hediyelere nazaran çiçek fiyatlarının 1000 lira seviyesinden başlaması çiçeğe olan talebi artırıyor.