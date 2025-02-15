Çift maaş alanlar merak ediyor: 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi?

2008 sonrası emekli olanlar için çalışma düzeninde değişiklikler gündemde. Mevcut sistemde, emekli olup aynı zamanda çalışmaya devam edenler belirli kesintilerle maaş almaya devam edebiliyordu. Ancak yeni düzenlemelerle bu durumun değişebileceği ve hem emekli maaşı alıp hem de çalışmanın zorlaşabileceği konuşuluyor. Peki, 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi?

Çift maaş alanlar merak ediyor: 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi? - 1

Emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler, özellikle 1 Ekim 2008 sonrası emekli olanları yakından ilgilendiriyor. Emekli olup çalışmaya devam edenler için önemli değişikliklerin gündeme gelmesi, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmadığı merak edilirken, çifte maaş alan emekliler için nasıl bir yol haritası izleneceği büyük bir soru işareti. Türkiye'de birçok vatandaş emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor.


NTVPARA HABERLERİ

Çift maaş alanlar merak ediyor: 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi? - 2

Gündemdeki sorulara yanıt veren TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekli olduğu zaman EYT'lilerde olduğu gibi bir yandan hem ücret hem emekli aylığı alma imkanı olmayacak. Aslında bu husus 1 ekim 2008'den beri var olan bir şey. 5510 sayılı yasada hüküm var yeni bir şey değil bu." ifadelerini kullandı.

Çift maaş alanlar merak ediyor: 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi? - 3

1 EKİM 2008 NEDEN ÖNEMLİ?

1 Ekim 2008, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler getiren Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu reform ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş, emeklilik şartları ve sigorta primleri yeniden düzenlenmiştir.

Çift maaş alanlar merak ediyor: 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi? - 4

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER