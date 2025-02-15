Çift maaş alanlar merak ediyor: 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi?
2008 sonrası emekli olanlar için çalışma düzeninde değişiklikler gündemde. Mevcut sistemde, emekli olup aynı zamanda çalışmaya devam edenler belirli kesintilerle maaş almaya devam edebiliyordu. Ancak yeni düzenlemelerle bu durumun değişebileceği ve hem emekli maaşı alıp hem de çalışmanın zorlaşabileceği konuşuluyor. Peki, 2008'den sonra emekli olanlar çalışabilecek mi? Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi bitecek mi?
Emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler, özellikle 1 Ekim 2008 sonrası emekli olanları yakından ilgilendiriyor. Emekli olup çalışmaya devam edenler için önemli değişikliklerin gündeme gelmesi, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmadığı merak edilirken, çifte maaş alan emekliler için nasıl bir yol haritası izleneceği büyük bir soru işareti. Türkiye'de birçok vatandaş emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor.