Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını duyurdu

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.



Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.





