Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını duyurdu

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatlarını açıkladı. Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ inek sütü için tavsiye edilen satış fiyatı, yeni yıl itibarıyla güncellenecek. Peki, çiğ süt fiyatları ne kadar oldu?

Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını duyurdu - 1

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.


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Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını duyurdu - 2

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek.

Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını duyurdu - 3

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

Çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK) güncel çiğ süt fiyatını duyurdu - 4

Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

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