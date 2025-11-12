Çinli “kripto kraliçesi” 6,6 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığından hapse girdi
AP
128 binden fazla kişiyi Ponzi sistemiyle dolandıran Zhimin Qian, İngiltere’de 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
İngiltere’de, 128 binden fazla kişiyi dolandırarak 6,6 milyar dolar (5 milyar sterlin) değerinde Bitcoin biriktiren Çinli iş kadını Zhimin Qian’ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
AP'de yer alan habere göre “kripto kraliçesi” olarak anılan 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Ponzi şeması kurarak binlerce kişiyi yatırım yapmaya ikna etti. Dolandırılanlar arasında hayat birikimlerini ve emeklilik fonlarını yatıran kişilerin de bulunduğu belirtildi.
61 BİN CİHAZA EL KONULDU
Polis, soruşturma kapsamında İngiltere tarihinin en büyük kripto para operasyonlarından birini yürüttü. Operasyonda, 61 bin Bitcoin içeren cihazlara el konuldu.
Çinli yetkililerin dikkatini çeken Qian, sahte kimlikle İngiltere’ye kaçtı. Londra’da ayda 17 bin sterlin kira ödediği lüks bir evde yaşadığı, Avrupa genelinde lüks otellerde konakladığı ve pahalı mücevherler satın aldığı tespit edildi.
Araştırmacılar, Qian’ın “Liberland’ın hükümdarı olma” gibi hayallerini yazdığı notlara ulaştı. Bazı notlarda ise “kraliyet ailesiyle tanışma” isteğinden bahsettiği görüldü.
Yargıç Sally-Ann Hales, Qian’ı “açgözlülükle hareket etmekle” suçlayarak, “Yatırımlarını çaldığınız ve bir süre lüks bir yaşam sürdüğünüz insanları düşünmediniz” dedi.
Qian, kara para aklama ve suç gelirlerini transfer etme suçlamalarını kabul etti. Aynı davada yargılanan Malezyalı suç ortağı Seng Hok Ling ise dört yıl 11 ay hapis cezası aldı.