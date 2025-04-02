Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları
5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Türkiye'de düşen genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Peki, çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartlrı neler?
2025 Aile Yılı kapsamında aileleri desteklemeye yönelik hayata geçirdiği doğum yardımı uygulaması resmileşti. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2025 yılında doğan çocuklar için özel teşvikler ve maddi destekler sağlanacak.