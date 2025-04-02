Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları

5 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ KAÇ ÇOCUK İÇİN VERİLECEK

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.