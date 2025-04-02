Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları

5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Türkiye'de düşen genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Peki, çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartlrı neler?

Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları - 1

2025 Aile Yılı kapsamında aileleri desteklemeye yönelik hayata geçirdiği doğum yardımı uygulaması resmileşti. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2025 yılında doğan çocuklar için özel teşvikler ve maddi destekler sağlanacak.

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Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları - 2

5 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ KAÇ ÇOCUK İÇİN VERİLECEK

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık  bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları - 3

5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımının ayrıntıları - 4

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

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