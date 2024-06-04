Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği belli oldu. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
2024 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, ikramiye ödemelerinin tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği Erdoğan tarafından ilan edildi. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son bilgiler...