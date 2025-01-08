Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir?

ALO 175 HATTI

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetleri bildirebiliyor.



Vatandaşlar, söz konusu numarayı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor.