Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir?

Yeni yıl ile birlikte maaş zamlarını fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat uygulayan işletmelere boykot çağrısı yapmıştı. Türkiye genelinde denetimler artarken, yetkililer fırsatçıların şikayet edilmesi için çağrı yaptı. İşte fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri şikayet etmenin yolları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermişti. Erdoğan, bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara boykot çağrısı yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? - 2

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, denetimlerini piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, bahse konu sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri ve tüketicilerden aldığı şikayet başvurularını dikkate alarak gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? - 3

ALO 175 HATTI

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetleri bildirebiliyor.

Vatandaşlar, söz konusu numarayı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? - 4

E-DEVLET KANALI

Tüketiciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü firmalar hakkında da şikayette bulunabiliyor.

Vatandaşlar sitedeki arama motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazarak, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? - 5

CİMER VE GİB'DEN DE ŞİKAYET EDİLİYOR

Tüketiciler, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.

Fahiş fiyat artışlarını bildirmek isteyen vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor.

Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) da ihbar edilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? - 6
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