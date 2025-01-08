Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir?
Yeni yıl ile birlikte maaş zamlarını fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat uygulayan işletmelere boykot çağrısı yapmıştı. Türkiye genelinde denetimler artarken, yetkililer fırsatçıların şikayet edilmesi için çağrı yaptı. İşte fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri şikayet etmenin yolları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermişti. Erdoğan, bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara boykot çağrısı yapmıştı.