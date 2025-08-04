Damla Kent Evleri gayrimenkul sertifikası bugün halka arz oluyor

YENİ YOLLAR AÇILACAK



Kavşak noktasında olmasından dolayı ilerleyen zamanda projeye yol açılıp, Başakşehir'e kadar uzanacak yeni bir yolun da yapılması bekleniyor. Böylece Sultangazi ile Başakşehir arasındaki süre birkaç dakikaya düşecek.

İÇİNDE GÖLET VAR

Askeri arsanın içinde kaldığı için bilinmeyen bir gölete de sahip olan bölgeye ilerleyen zamanda büyük parkların yapılması da bekleniyor.

HANGİ PARSELLERE YAPILACAK?



Damla Kent Evleri İstanbul Başakşehir Mahmutbey 2396 ada 5 parsel, 2398 ada 1 parsel, 2398 ada 2 parsel, 2399 ada 2 parsel, 2435 ada 2 parsel, 2434 ada 3 parsel, 2434 ada 1 parsele inşa edilecek.