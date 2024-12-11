Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na da ödülü takdim edildi. Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2024 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.