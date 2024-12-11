Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na da ödülü takdim edildi. Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 1

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2024 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

NTVPARA HABERLERİ

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 2

Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 3

Eylülde açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 4

Ekonomi ödülünü Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 5

Nobel ödülünü aldıktan sonra açıklamada yapan Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 6

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para verildi.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 7

Öte yandan 2024 Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.

Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü'nü aldı - 8
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