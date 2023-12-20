Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama

"100 MİLYONLA SINIRLI OLMAK ÜZERE DOLAŞIMA SOKULDU"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ’e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.