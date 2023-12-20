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Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefi için, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkililerinden açıklama geldi. Darphane yetkilileri, “Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 1

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan “5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği” iddiaları hakkında açıklama yaptı.

NTVPARA HABERLERİ

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 2

"100 MİLYONLA SINIRLI OLMAK ÜZERE DOLAŞIMA SOKULDU"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ’e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 3

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 4

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada Türkiye Yüzyılı logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta Türk lirası yazısı ve yazının altında 2023 ibaresi bulunuyor.

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 5

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet’in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rölyefi, altta Cumhuriyet’in 100. yılı logosu ve çevrede Türkiye Cumhuriyeti yazısı yer alıyor.

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 6

“YORUMLAR ASILSIZ”

Dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde görüntülendi.

Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan “5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği”ne ilişkin iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 7

İddiaları reddeden Darphane yetkilileri, “Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 8
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama - 9
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