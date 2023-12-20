Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefi için, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkililerinden açıklama geldi. Darphane yetkilileri, “Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasında bulundu.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan “5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği” iddiaları hakkında açıklama yaptı.