Değerli metaller rekora yaklaştı

Altın fiyatları ons başına 4 bin 450 doların üzerine çıkarak, Venezuela'daki siyasi çalkantı ortamında güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla üçüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

Altın fiyatları, hafta sonu ABD'nin Venezuela'da düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesine yol açan askeri operasyonun ardından dün yüzde 2,7 oranında yükselmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'ın Venezuela'yı geçici olarak "yöneteceğini" ve geçici hükümetin ABD taleplerine uymaması durumunda ikinci bir saldırı uyarısında bulunduğunu söyledi.

Yatırımcılar ayrıca, özellikle Cuma günü açıklanacak Aralık ayı iş verilerini yakından takip ederek, Federal Rezerv'in politika görünümüne dair daha fazla ipucu arıyorlar. Bu arada, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Pazartesi günü, faiz oranlarının nötr seviyeye yakın olabileceğini belirtirken, sürekli enflasyon ve potansiyel işsizlik artışı konusundaki endişelerini vurguladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 428 dolar, en yüksek de 4 bin 468 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 467 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 147 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 128 lira, en yüksek de 6 bin 184 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 181 liradan alıcı buluyor.