Değerli metaller rekora yaklaştı
06.01.2026 08:01
Burak Taşçı
Altın ve gümüş fiyatları güvenli liman talebiyle birlikte yükseliş grafiği sergiliyor.
Altın fiyatları ons başına 4 bin 450 doların üzerine çıkarak, Venezuela'daki siyasi çalkantı ortamında güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla üçüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.
Altın fiyatları, hafta sonu ABD'nin Venezuela'da düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesine yol açan askeri operasyonun ardından dün yüzde 2,7 oranında yükselmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'ın Venezuela'yı geçici olarak "yöneteceğini" ve geçici hükümetin ABD taleplerine uymaması durumunda ikinci bir saldırı uyarısında bulunduğunu söyledi.
Yatırımcılar ayrıca, özellikle Cuma günü açıklanacak Aralık ayı iş verilerini yakından takip ederek, Federal Rezerv'in politika görünümüne dair daha fazla ipucu arıyorlar. Bu arada, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Pazartesi günü, faiz oranlarının nötr seviyeye yakın olabileceğini belirtirken, sürekli enflasyon ve potansiyel işsizlik artışı konusundaki endişelerini vurguladı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 428 dolar, en yüksek de 4 bin 468 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 467 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 147 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 128 lira, en yüksek de 6 bin 184 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 181 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ REKORA YAKLAŞTI
Gümüş, ns başına 79 doların üzerine çıkarak art arda üçüncü seansında da yükselişini sürdürdü ve rekor seviyelere doğru ilerledi.
Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen nedenler gümüşte de etkili olmaya devam ediyor.
Gümüşün yükselişi, arz endişeleri ve hem endüstriyel kullanım hem de yatırım akışlarından gelen güçlü talep tarafından daha da destekleniyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 76,19 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,90 dolar, en yüksek de 79,10 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,79 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 105,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,21 lira, en yüksek de 109,62 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,1 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.319,19 TL
|0.05 %
|17:13
|Ons Altın
|4.464,00 TL
|0.42 %
|07:47
|Cumhuriyet Altını
|42.179,18 TL
|-0.02 %
|17:01
|Çeyrek Altın
|10.023,31 TL
|0.44 %
|07:47
|Yarım Altın
|20.046,61 TL
|0.44 %
|07:47
|Tam Altın
|40.031,34 TL
|0.44 %
|07:47
|Reşat Altını
|43.455,44 TL
|-0.02 %
|17:01
|14 Ayar Altın TL/Gr
|-
|3.667,22 TL
|0.00 %
|07:47
|18 Ayar Altın TL/Gr
|-
|4.699,13 TL
|0.00 %
|07:47
|Ata Altın
|-
|42.291,43 TL
|0.00 %
|07:47
|Has Altın
|6.145,82 TL
|0.48 %
|07:47