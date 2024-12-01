Deprem bölgesi için mücbir sebep hali sona erdi: Bireysel başvuruya 24 aya kadar taksit imkanı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erdi. Depremden vergi ödemelerini yerine getiremeyecek şekilde etkilenen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla ödenecek vergiler faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla kaydı bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti. Buna göre, mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadarki beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.