Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?)
İnternet sağlayıcısı Comnet, son birkaç gündür abonelerinin yaşadığı problemlerle gündemdeydi. Binlerce kullanıcı, internet erişiminde sorun yaşadığını belirtiyordu. Şirket, 11 Aralık 2024 itibarıyla internet hizmetini sonlandırdı. Peki, Comnet aboneleri ne yapacak? Şirket, para iadesi gerçekleştirecek mi?
İnternet sağlayıcısı Comnet, 11 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki fiber ve VDSL internet hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı.
2021 yılında Türkiye'de internet hizmeti sunmaya başlayan şirket, xDSL ve fiber internet gibi alanlarında faaliyet gösteriyordu. Comnet, Türkiye’de ilk defa ön ödemeli internet hizmetini sunan şirket ünvanına sahipti.