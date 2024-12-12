Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?)

GEÇİŞ VE İPTAL SÜRECİ NASIL OLACAK?

Diğer sağlayıcılara geçmek isteyen kullanıcılar, Comnet'in mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini tamamlayabilecek.



İnternet hizmetini sonlandırmak isteyen kullanıcılar ise aynı kanallardan başvurularını yaparak modem veya ONT cihazlarını iade edebilecek.