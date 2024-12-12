Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?)

İnternet sağlayıcısı Comnet, son birkaç gündür abonelerinin yaşadığı problemlerle gündemdeydi. Binlerce kullanıcı, internet erişiminde sorun yaşadığını belirtiyordu. Şirket, 11 Aralık 2024 itibarıyla internet hizmetini sonlandırdı. Peki, Comnet aboneleri ne yapacak? Şirket, para iadesi gerçekleştirecek mi?

Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?) - 1

İnternet sağlayıcısı Comnet, 11 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki fiber ve VDSL internet hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı.

2021 yılında Türkiye'de internet hizmeti sunmaya başlayan şirket, xDSL ve fiber internet gibi alanlarında faaliyet gösteriyordu. Comnet, Türkiye’de ilk defa ön ödemeli internet hizmetini sunan şirket ünvanına sahipti.

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Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?) - 2

Şirket, Türk Telekom altyapısı üzerinden sağladığı internet hizmetinin 11 Aralık itibarıyla sonlandığını açıkladı.

Karar ile birlikte binlerce abone, şirketin internet hizmetinden yararlanamayacak. Farklı bir servis sağlayıcısına geçmek zorunda kalacak.

Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?) - 3

Yapılan açıklamada veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim çözümleri ve homepass gibi diğer servislerin devam edeceği belirtildi.

Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?) - 4

GEÇİŞ VE İPTAL SÜRECİ NASIL OLACAK?

Diğer sağlayıcılara geçmek isteyen kullanıcılar, Comnet'in mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini tamamlayabilecek.

İnternet hizmetini sonlandırmak isteyen kullanıcılar ise aynı kanallardan başvurularını yaparak modem veya ONT cihazlarını iade edebilecek.

Dev internet şirketi Türkiye'den çekildi (Comnet kapanıyor mu? Comnet para iadesi nasıl yapılacak?) - 5

PARA İADESİ OLACAK MI?

Şirket, kalan yasal günler hesaplanarak hak edilen tutarların ödeme yapılan kartlara iade edileceğini duyurdu.

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