Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün

Bireysel emekliliği cazip ve özendirici kılmak için devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek yapıyor. Örnek vermek gerekirse bin liralık katkı payı yatırıldığında devlet 300 lira ek katkı payı veriyor ve bin liranız bin 300 lira oluyor.

Katkı payı ödemesi de sınırsız değil. Bu tutar yapılan düzenlemelerle yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar sınırlı. 2025 yılında uygulanan brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olduğundan 12 ay boyunca toplamda 312 bin 60 lira ödeme yapıldıysa alınacak en yüksek devlet katkısı 93 bin 618 lira oluyor.

Her ay 26 bin 5 lira bireysel emeklilik ödemesi yapan kişiler yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u olan 93 bin 618 lirayı hak etmiş oluyor.