Devletten 93 bin 618 lira almak için son 3 gün
29.12.2025 08:39
Burak Taşçı
Milyonlarca kişinin yaptırdığı ve faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katkı payının tamamını almak için 3 gün kaldı. Para yatıranlara devlet 93 bin liralık katkı sunuyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmiş ya da girmeyi düşünenler için her yıl gibi 2025 yılı da fırsat sunuyor. Aralık ayı sonuna ödeme yapılması halinde bireysel emeklilikte devlet katkısının en üst limitini hak ediyorsunuz.
DEVLET YATIRILAN BİRİKİME YÜZDE 30 KATKI YAPIYOR
Bireysel emekliliği cazip ve özendirici kılmak için devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek yapıyor. Örnek vermek gerekirse bin liralık katkı payı yatırıldığında devlet 300 lira ek katkı payı veriyor ve bin liranız bin 300 lira oluyor.
Katkı payı ödemesi de sınırsız değil. Bu tutar yapılan düzenlemelerle yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar sınırlı. 2025 yılında uygulanan brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olduğundan 12 ay boyunca toplamda 312 bin 60 lira ödeme yapıldıysa alınacak en yüksek devlet katkısı 93 bin 618 lira oluyor.
Her ay 26 bin 5 lira bireysel emeklilik ödemesi yapan kişiler yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u olan 93 bin 618 lirayı hak etmiş oluyor.
3 GÜN İÇİNDE ALABİLİRSİNİZ
Bireysel emekliliğiniz varsa ve ödemeleriniz 93 bin 618 liralık katkı payını tamamlamaya yetmediyse tamamlayacak kadar tutarı ödeyerek devlet katkısını hak edebilirsiniz. BES'iniz yoksa, hemen BES yaparak 312 bin 60 lira yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını hak edebiliyorsunuz.
AİLENİZ VARSA 280 BİN LİRA ALABİLİRSİNİZ
BES'i aile fertleri için de yaptırabiliyorsunuz. 3 kişilik bir ailede toplam BES devlet katkısı en üstten ödeme yapılması halinde 280 bin 854 lira oluyor.
TAMAMINI YATIRMANIZA GEREK YOK
Ödeme imkanınız kısıtlıysa tamamını yatırıp 93 bin 618 lirayı hak etme dışında örneğin 100 bin lira yatırarak 30 bin lira katkıyı elde edebiliyorsunuz.
NAKİT VE KREDİ KARTI AYRIMINA DİKKAT
BES ödemelerinizi nakit yapıyorsanız katkı payını almakta sorun yaşamıyorsunuz. Yılın son günlerine yaklaşıldığından dolayı kredi kartıyla BES ödemelerinizi yaparsanız valör süresinden dolayı paranın sisteme geçişi geç olacağından katkı payından yararlanamayabilirsiniz. Bu nedenle nakit ödeme yapanlar katkı avantajından yararlanacak.