Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX

YÜZDE 40'I MUSK'A AİT

Konuya yakın kaynaklara göre, özel bir şirket olan SpaceX, çalışan hisselerinin satışı için altı ay öncesine göre yüzde 14 artışla 400 milyar dolar değerinde bir satış üzerinde çalışıyor.

SpaceX'in yüzde 40'tan fazla hissesine sahip olan Musk, yakın zamanda şirketin bu yıl yaklaşık 16 milyar dolarlık gelir elde etmesini öngörmüştü. Bu, 2022'ye kıyasla üç kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Şirketin Starlink uydu işi, hızlı küresel genişlemesiyle bu kazanımları daha da artırdı.