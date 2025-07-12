Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX

Yapay zeka sohbet robotu Grok’un neden olduğu kriz ve Tesla’nın düşen satışları, Elon Musk’ın imparatorluğunu zorluyor. Ancak yöneticinin roket ve uydu şirketi SpaceX, Starlink ve Starship projeleriyle yükselişini sürdürüyor.

Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX - 1

Çöken elektrikli araç satışları, siyasi tartışmalar ve küfür eden yapay zeka sohbet robotu... Elon Musk'ın iş imparatorluğunun büyük bir kısmı dağılmış durumda.

Ancak yöneticinin roket ve uydu şirketi SpaceX rakiplerinin henüz hakim olmadığı teknolojisi ve ABD hükümet yetkilileriyle olan derin ilişkileri sayesinde yükselişini sürdürüyor.

NTVPARA HABERLERİ

Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX - 2

YÜZDE 40'I MUSK'A AİT

Konuya yakın kaynaklara göre, özel bir şirket olan SpaceX, çalışan hisselerinin satışı için altı ay öncesine göre yüzde 14 artışla 400 milyar dolar değerinde bir satış üzerinde çalışıyor.

SpaceX'in yüzde 40'tan fazla hissesine sahip olan Musk, yakın zamanda şirketin bu yıl yaklaşık 16 milyar dolarlık gelir elde etmesini öngörmüştü. Bu, 2022'ye kıyasla üç kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Şirketin Starlink uydu işi, hızlı küresel genişlemesiyle bu kazanımları daha da artırdı.

Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX - 3

8 BİNDE FAZLA UYDUSU VAR

Konuya yakın kaynaklar, SpaceX'in 3 milyar dolardan fazla nakit paraya sahip olduğunu ve bunun şirketin yeni sermaye artırmadan büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

SpaceX, birçok alanda güçlü bir konuma sahip. Özellikle sıklıkla yüksek riskli hükümet ve ticari görevleri üstleniyor.

Şirket , ulusal güvenlik uydu projesi Starshield sayesinde önemli kazanımlar elde etti. Devasa bir uydu-internet ağı olan Starlink'in şu anda alçak Dünya yörüngesinde hızla ilerleyen yaklaşık 8 binden falza uydusu bulunuyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, Kasım ayında düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde, "Umarım diğerleri de bize yetişir. Rekabet endüstriler için iyidir," dedi.

Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX - 4

MARS HEDEFİNE ULAŞAMADI

Ancak SpaceX’in tüm projeleri sorunsuz ilerlemiyor. Musk’ın yıllardır Mars’a göndermek istediği Starship roketi hala geliştirme aşamasında ve bu yıl üst üste yaşanan test başarısızlıklarıyla gündeme geldi.

Son patlama, hem ekipmanlara hem de test sahasına ciddi zarar verdi. NASA’nın gelecekteki astronot görevleri için Starship’e güvenmesi, şirket üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

SpaceX ayrıca siyasi baskılarla da karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump, Musk’ın yeni bir siyasi parti kurma açıklamasının ardından, SpaceX’in devletten aldığı sözleşmeleri iptal etmekle tehdit etti.

Öte yandan, Musk’ın geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyan Crew Dragon görevini iptal etmekle tehdit etmesi, NASA içinde endişe yarattı.

Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX - 5

TÜM DÜNYADA KULLANILIYOR

Teksas merkezli şirketin finansal gücünün giderek artan bir kısmı Starlink'ten kaynaklanıyor. Yüksek hızlı internet bağlantısı sağlayan uydu ağı, Ukrayna ordusundan, vahşi doğada televizyon programları izleyen kampçılara kadar herkes tarafından kullanılıyor.

Şirket, bu ayın başlarında Starlink aracılığıyla dünya genelinde altı milyondan fazla kişiyi birbirine bağladığını duyurdu. The Wall Street Journal'ın incelediği bir şirket belgesine göre, şirketin uluslararası tarafını kapsayan Starlink faaliyeti ve ABD ile ilgili bazı satışlar, 2024 gelirini bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkararak 2,7 milyar dolara çıkardı.

Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX - 6

TESLA'DA ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

Journal'ın incelediği belgeye göre, Tesla satışları Avrupa genelinde önemli ölçüde azalırken , Starlink büyümeye devam etti ve geliri 2024'te bir önceki yılki 367 milyon dolardan 744 milyon dolara yükseldi. Yeni kurulan bir pazar olan Afrika'da ise gelir, yaklaşık 19 milyon dolardan 100 milyon doları aştı.

Starlink’in yeni pazarlara açılma çalışmaları da sürüyor. Şirket, Hindistan gibi kalabalık ve büyüyen pazarlarda hizmete başlamayı hedefliyor.

Ancak hizmetin yüksek maliyeti, ekipman ücretleri ve Çin gibi büyük pazarlara erişim kısıtları, Starlink’in büyümesinin önündeki temel engeller arasında yer alıyor.

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