Dibe vuran Tesla'dan, küfür eden Grok'a: Musk'ın son kalesi SpaceX
Yapay zeka sohbet robotu Grok’un neden olduğu kriz ve Tesla’nın düşen satışları, Elon Musk’ın imparatorluğunu zorluyor. Ancak yöneticinin roket ve uydu şirketi SpaceX, Starlink ve Starship projeleriyle yükselişini sürdürüyor.
Çöken elektrikli araç satışları, siyasi tartışmalar ve küfür eden yapay zeka sohbet robotu... Elon Musk'ın iş imparatorluğunun büyük bir kısmı dağılmış durumda.
Ancak yöneticinin roket ve uydu şirketi SpaceX rakiplerinin henüz hakim olmadığı teknolojisi ve ABD hükümet yetkilileriyle olan derin ilişkileri sayesinde yükselişini sürdürüyor.