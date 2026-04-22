Diyarbakır'da traktör muayenesi çiftçinin ayağına gitti: 220 araç fenni kontrolden geçti

Diyarbakır'da çiftçilerin talebi doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve TÜVTÜRK tarafından traktörlerin fenni muayenesi için mobil sunulması amacıyla 2025 yılında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesiyle çiftçilere kolaylık ve kazanç sağlamak, olası kazaların önüne geçmek, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla geçen yıl Bismil ve Sur ilçeleri kırsalında iki ayrı noktaya mobil araç muayene istasyonu kuruldu.

Geçen yıl yaklaşık 400 traktörün muayenesinin yapıldığı bu hizmetin bu yıl da sunulması için gelen talep üzerine Sur'a bağlı kırsal Bostanpınar Mahallesi'ne mobil araç muayene istasyonunun kurulumu yapıldı.

Yöredeki çiftçilerin renk renk traktörleriyle konvoy halinde muayene için istasyona gelişi güzel görüntü oluşturdu.

İstasyona getirilen traktörlerin TÜVTÜRK ekiplerince muayenesi yapılırken, jandarma ekipleri de kurdukları stantlarda çiftçilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.