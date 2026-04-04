Doğalgazda kademeli tarife nedir? Kademeli tarife nasıl olacak? 11 soruda merak edilenler
04.04.2026 10:31
Son Güncelleme: 04.04.2026 11:52
Doğalgazda devlet desteğinin azaldığı kademeli fiyat tarifesine geçildi. Karar, ortalama üstü tüketenlerin daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor. Yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin faturası değişecek.
Doğalgazda desteklerin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla konut abonelerine yönelik kademeli tarife uygulaması hayata geçirildi.
Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak.
Yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Bu abonelerin, konutlarda tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 36'sını kullandığı hesaplanıyor.
Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 11 soru ve yanıtları şöyle:
1- "DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE" UYGULAMASI NEDİR?
Konutlarda kademeli fiyat uygulaması, her bir il için aylık bazda belirlenen ortalama tüketim limitine kadarki doğalgaz tüketim miktarları için halihazırda uygulanan destek uygulamasının devam edeceği, belirlenen tüketim limitinin aşılması durumunda ise daha düşük oranda destekleme yapılacağı bir uygulamadır.
2- NEDEN BÖYLE BİR UYGULAMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?
Mevcut durumda tüm aboneler aynı oranda destekleniyor. Ancak yüksek gelir düzeyine sahip abonelerin daha düşük oranlarda desteklenmesinin daha adil bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle de devlet desteğinin daha adil paylaşılmasını sağlamak amacıyla konutlarda kademeli fiyat uygulamasına geçiliyor.
3- DÜZENLEME SADECE KONUTLAR İÇİN Mİ GEÇERLİ OLACAK?
Düzenleme yalnızca konutlar için geçerli olacak, sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında kalacak.
4- YENİ UYGULAMADA KRİTERLER NELER?
Konutlarda kademeli fiyat uygulamasında, il ve ay bazlı olarak son 5 yılın doğalgaz tüketim miktarları esas alınarak abone başına aylık tüketim ortalamaları belirlenecek.
Ardından her il için aylık tüketim ortalamalarının yüzde 75 fazlası olacak şekilde aylık tüketim limitleri belirlenecek ve fiili tüketimin belirlenen aylık tüketim limitinin altında kalması durumunda, tüketime devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyat uygulanacak.
Fiili tüketimin belirlenen aylık limitin üzerinde olması durumunda ise tüketimin tamamına devlet desteğinin daha az olduğu fiyat uygulanacak.
5- MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN SİTELERDE UYGULAMA NASIL OLACAK?
Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.
6- ABONELERİN NE KADARI ETKİLENECEK?
Yeni uygulamadan hanelerin yaklaşık yüzde 12'sinin etkileneceği öngörülüyor.
7- UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni uygulama, nisan itibarıyla devreye girdi.
8-MEVCUT DURUMDA TOPLAM DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN YÜZDE KAÇINI UYGULAMADAN ETKİLENECEK ABONELER YAPIYOR?
Uygulamadan etkileneceği öngörülen haneler, konutlarda tüketilen toplam doğalgazın yaklaşık yüzde 36'sını kullanıyor.
9- UYGULAMADAN İSTİSNA OLACAK BİR KESİM VAR MI?
Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.
10- LİMİTİN ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE, TEKRAR DEVLET DESTEĞİNİN TAMAMINDAN NASIL FAYDALANACAK?
Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğalgaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğalgaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek.
11- ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN VATANDAŞLAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN DOĞALGAZ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK Mİ?
Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğalgaz desteğinden yararlanabilecek.