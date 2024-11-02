Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fiyatlandırmaya geçmek için çalışmasını sürdürüyor. Faturada devlet desteği asgari limitte tüketenlere verilecek. Doğalgaz faturasında tüketim ve bölgenin iklimi belirleyici olacak.
Elektrikten sonra doğalgaz da da devlet desteği ve faturalanndırma sistemi değişiyor. Tüketim ve iklim etkisine göre faturalandırmaya geçilecek. Yeni sistemde, kışın daha sıcak olan Antalya ile kara kışın yaşandığı Erzurum'da doğalgaz farklı tarifelendirilecek.