Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma

Elektrikten sonra doğalgaz da da devlet desteği ve faturalanndırma sistemi değişiyor. Tüketim ve iklim etkisine göre faturalandırmaya geçilecek. Yeni sistemde, kışın daha sıcak olan Antalya ile kara kışın yaşandığı Erzurum'da doğalgaz farklı tarifelendirilecek.