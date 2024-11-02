Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fiyatlandırmaya geçmek için çalışmasını sürdürüyor. Faturada devlet desteği asgari limitte tüketenlere verilecek. Doğalgaz faturasında tüketim ve bölgenin iklimi belirleyici olacak.

Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma - 1

Elektrikten sonra doğalgaz da da devlet desteği ve faturalanndırma sistemi değişiyor. Tüketim ve iklim etkisine göre faturalandırmaya geçilecek. Yeni sistemde, kışın daha sıcak olan Antalya ile kara kışın yaşandığı Erzurum'da doğalgaz farklı tarifelendirilecek.

NTVPARA HABERLERİ

Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma - 2

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalıştığı yeni fiyatlandırmanın ayrıntıları belli olmaya başladı.  Doğalgazda asgari tüketime devlet desteği de devam edecek. Asgari tüketim limiti, kışın soğuk ve uzun olduğu bölgelerde yüksek, diğer bölgelerde düşük tutulacak. Limiti aşanlarsa tüketimlerini piyasa fiyatıyla ödeyecek.

Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma - 3

Tarifelendirme, yıllık sıcaklık haritaları üzerinden yapılacak. Evde yaşayan nüfus sayısı da tarife belirlenmesinde etkili olacak. Tek kattan fazla ve kalabalık ailelerin yaşadığı konutlarda da tek abonelik yerine çoklu abonelikler gündeme gelecek. Fazla nüfusa sahip konutlar aile bildiriminde bulunursa, limitlerden muaf olacak.

Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma - 4

Yeni uygulamada cami ve cemevi gibi ibadethanelerin yanı sıra okullar, dernekler, şehit yakınları ve gaziler de doğalgaz limit ve tarifelerindeki sınırlamalara tabi olmayacak.

Doğalgazda yeni tarife hazırlığı: İklim ve kullanım limitine göre faturalandırma - 5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda Şubat 2025'te kademeli fiyatlandırmaya geçmek istediklerini söyledi.

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