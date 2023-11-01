Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Bilet satışları bugünden itibaren başlıyor.
Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, yerli yabancı, her yaş grubundan yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.” dedi.